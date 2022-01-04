Zam gelmeyen bir tek o kalmıştı, metreküpü 3 liraya dayandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2022 yılı Ocak ayına ait içme suyu tarifesini resmi internet sitesinden açıkladı. Daha önceki aylarda otomatik olarak 3 ayda 15 kuruştan fazla aran içme suyu fiyatlarındaki Ocak 2022 zammı ise, 38 kuruş oldu. Yüzde 18’e tekabül eden bu zamla birlikte Elbistan ilçe merkezinde 2,14 ₺ olan içme suyunun m³ fiyatı, KDV hariç 2,52 ₺’ye yükseldi. KDV eklendiğinde de bu rakam 2,97 ₺’ye ulaşıyor. Zamlı tarife ile birlikte beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri m³ başına KDV dahil 1,29 ₺, köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerindeki vatandaşlar da KDV dahil 93 kuruştan içme suyu kullanacak. İşyerleri de 10 m³’e kadar olan kullanım için 2,97 ₺, 11 m³ ve üzeri için de 6,68 ₺ ödeyecek.

Tarifeye göre fiyat artıyor

KASKİ, il genelindeki içme suyu fiyatlandırmasında 5 farklı tarife uygulanıyor. Elbistan; Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleriyle birlikte 2.grupta yer alıyor. Fiyatlandırma ise, 3 ayrı kademede yapılıyor. Tarife grubuna göre içme suyu Elbistan’da artık 0-15 metreküp arası tüketim için metreküp başına 2 liradan fiyatlandırılacak. 2.kademede ise 16-30 metreküp arası tüketimi kapsıyor. Bu kademedeki su tüketimi ise 1.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor. Böylelikle 2.kademe için su kullanım bedeli 3,78 ₺’ye yükseliyor. 31 metreküp ve üzeri tüketim için ise, 1.kademenin yüzde 75 fazlası baz alınıyor. Bu kademedeki güncel fiyat ise 3 lira 50 kuruştan hesaplanıyor. 2.kademedeki fiyata katma değer vergisi (KDV) eklendiğinde ise Elbistanlılar, içme suyu için m³ başına 4,46 ₺ ödemek zorunda kalacak.

Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ilk kademe 20 m³’e kadar, 2.kademe 21-40 m³ arası olarak belirleniyor. 40 metreküpün üstü ise 3.kademeden fiyatlandırılıyor. Köyken mahalle statüsü kazanan yerlerde ise ilk kademe 25 metreküpe kadar, 2.kademe ise 26-40 m³ arasında baz alınıyor. Bu rakamın üstü de 3.kademeye giriyor.

Faturalandırma işleminde ise, 2 ayrı kalem daha yer alıyor. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve çevre temizlik vergisi kalemleri de faturaya ekleniyor. KSUB olarak yer alan bu kalemdeki ücretlendirme ise ait olduğu tarife grubunun su tüketim bedelinin yüzde 35’i olarak uygulanıyor.