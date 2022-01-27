Zahire pazarı esnafından yaban hayatına yem desteği

Elbistan zahire pazarında faaliyet gösteren esnaflar, doğada yaşayan yaban hayvanları için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Zahire pazarı esnafları, son yılların en çetin kış şartları ile karşı karşıya kalan Elbistan’da kar kaplı arazide yem bulamayan yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla işyerlerindeki buğday, mısır, ayçiçeği gibi ürünleri topladı. Çuvalladıkları yemleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerine teslim eden zahire pazarı esnafı, Hz. Ömer’in ‘Dağlara buğdaylar serpin. ‘Müslüman ülkede kuşlar aç’ demesinler’ sözünden hareketle böyle bir çalışmaya imza attıklarını söylediler.

İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına yiyecek bulabilmeleri için yardımcı olduklarını aktaran esnaflar, “Bölgemizde kış çok ağır geçiyor. Yaban hayvanları doğanın önemli bir parçasıdır. Biz de doğanın dengesinde çok büyük rolü olan bu varlıkların yaşamlarını sürdürmesine katkı sağlamak istedik. Esnaflarımız, az çok demeden elinden gelen desteği verdi. Buğday, mısır, ayçiçeği gibi yem maddelerini aramızda topladık. Bunların dağıtılması için de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri ile iletişime geçtik. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu yemler yaban hayvanlarının kışı atlatmasını sağlamak amacıyla araziye bırakılacak” dediler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri de, duyarlılıklarından dolayı zahire pazarı esnaflarına teşekkür ettiler.