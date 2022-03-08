Zabıtadan stok yağ denetimi

Zabıta ekipleri, denetlenen marketlerde stok yapılıp yapılmadığını ve kasa fiyatları ile raf fiyatlarını kontrol ettiElbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘Türkiye’nin 1,5 ay yetecek yağ stoku’ kaldı yönündeki spekülatif açıklamaların ardından fiyat artışı yaşanan ayçiçeği yağıyla ilgili olarak başta zincir ve yerel marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını ve stokları kontrol etti.

Zabıta Müdürü Oktay Ölker, son günlerde vatandaşlardan yağ fiyatlarına yönelik gelen yoğun şikâyetler üzerine denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi.

İlçe genelinde yaptıkları denetimlerde özellikle marketlerin depoları, stok durumlarının kontrolü ile marketlerdeki raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırdıklarını belirten Ölker, “Fiyat ve stok istikrarı için sürekli sahadayız” dedi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve karşılaşılan tüm olumsuzlukların Ticaret İl Müdürlüğü’ne tutanakla iletileceğini vurgulayan Zabıta Müdürü Oktay Ölker, “Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerimiz sürüyor. Özellikle son günlerde vatandaşlarımızın yoğun şikâyetler üzerine ekiplerimiz gerekli tüm kontrolleri yapıyor. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapıyoruz. Stokçulukla mücadele kapsamında da depoları kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.