Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Olay, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi üzerinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, kalıpçılık yapan A.K. adlı işçi, 3.katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık metrelerce yükseklikten düştü. Sundurmanın beton zeminine düşmesi sonucu yaralanan talihsiz işçinin yardımına, diğer işçiler koştu. İhbar üzerine, bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ilk müdahalesi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan A.K. buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, inşaatta çalışma yaparken; konuyla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.