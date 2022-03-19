Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da kurulacak organik gübre fabrikasında bakanlık devreye giriyor
Elbistan’da kurulacak organik gübre fabrikasında...
Maden-İş’ten ‘İş Sağlığı Güvenliği’ için özel proje
Maden-İş’ten ‘İş Sağlığı Güvenliği’ için...
Devlet hastanesinde ilk kez el bileğinden koroner anjiyografi yapıldı
Devlet hastanesinde ilk kez el...
Çanakkale ruhunu hem yaşadılar hem yaşattılar
Çanakkale ruhunu hem yaşadılar hem...
Ekinözü’nde 18 taşınmaz ihale ile satılacak
Ekinözü’nde 18 taşınmaz ihale ile...
banner191
banner162

Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Elbistan, Afşin ve Ekinözü’nde kış şartlarıyla mücadele kapsamında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan, Afşin ve Ekinözü’nün yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, ulaşımda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için mahalle, mezra ve oba yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 hattı üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilecekleri bildirildi.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallerde tekrardan etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personelimizle sahadayız. Bu kapsamda, kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde ekiplerimiz mesai mefhumu dinlemeksizin gece gündüz kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın ilçe merkezlerine ulaşmaları konusunda herhangi bir problem yaşamaması için arterlerimizi daima açık tutmaya gayret ediyoruz. Sorumluluk sahamızda ulaşıma kapalı yol kalmayana kadar çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Sürüyor