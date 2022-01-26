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Yolunu şaşıran yaban keçisi şehre indi

Nurhak’ta, 1 metrenin üstüne çıkan karda yolunu şaşırdığı düşünülen bir yaban keçisi, kent merkezine indi. Nurhak Belediyesi, yaban keçisinin şehirdeki videosunu, “Kanada olsa beğenirdiniz ama burası Nurhak” sözü ile paylaştı.

Yolunu şaşıran yaban keçisi şehre indi
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Nurhak ilçesinde yem bulmak için yolunu şaşırarak kent merkezine inen dağ keçisinin görüntüsü cep telefonu kameralarına takıldı.

İlçe merkezindeki Seyitaliler Mahallesi’nde kaydedilen görüntüde, bir yaban keçisinin, karla kaplı caddeden gâh koşarak gâh da zıplayarak geçtiği görülüyor. Yaban keçisi, bir süre etrafına bakındıktan sonra evlerin arasından geçerek yaşam alanı olan dağlık kesimlere doğru gözlerden kayboldu.

Nurhak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu tür görüntülerin yaşandığı Kanada gibi ülkelere atıfta bulunularak, “Kanada olsa beğenirdiniz ama burası Nurhak” denildi.

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