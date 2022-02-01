Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 40 yaşındaki Elif G., İsa K. idaresindeki 06 HVL 28 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak önce otomobilin ön camına ardından da asfalt zemine düşen Elif G., yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaralı kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.