Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
9 mahalledeki 113 adet hazine arazisi satılacak
9 mahalledeki 113 adet hazine...
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
2022 yılı alt yapı yatırımlarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi
2022 yılı alt yapı yatırımlarıyla...
İçme suyunda beklenen indirim haberi geldi
İçme suyunda beklenen indirim haberi...
“KDV indirimi fiyatlara yansımadı, limon bile İstanbul fiyatına satılıyor”
“KDV indirimi fiyatlara yansımadı, limon...
banner191
banner162

Yollardaki trafik işaret levhaları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçenin tamamında trafik levha ve işaretçilerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Yollardaki trafik işaret levhaları yenileniyor
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğinde güvenliği artıracak uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından 11 ilçenin tamamında trafik levha ve işaretçilerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, Türkoğlu ilçesinde çalışmalara başladı. İlçe merkezinde, mahallelerde ve grup yollarında bulunan bütün levha ve işaretçiler kontrol edilerek deforme olanlar onarılıyor, kullanılamayacak hale gelenler ise yenisiyle değiştiriliyor. Ayrıca gerekli görülen yerlere ise yeni trafik levha ve işaretçileri ilave ediliyor.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaya ve araç trafiğinde güvenliği sağlamak için şehir genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 11 ilçemizin tamamında trafik levha ve işaretçilerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Türkoğlu ilçemizdeki çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından sırasıyla diğer ilçelerimizde de bakım, onarım ve yenileme uygulamalarına başlayacağız. Sorumluluk sahamızda ulaşımda meydana gelebilecek her hangi bir aksamaya mahal vermemek için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yollardaki Trafik Işaret Levhaları Yenileniyor