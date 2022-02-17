Yollardaki trafik işaret levhaları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğinde güvenliği artıracak uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından 11 ilçenin tamamında trafik levha ve işaretçilerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, Türkoğlu ilçesinde çalışmalara başladı. İlçe merkezinde, mahallelerde ve grup yollarında bulunan bütün levha ve işaretçiler kontrol edilerek deforme olanlar onarılıyor, kullanılamayacak hale gelenler ise yenisiyle değiştiriliyor. Ayrıca gerekli görülen yerlere ise yeni trafik levha ve işaretçileri ilave ediliyor.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaya ve araç trafiğinde güvenliği sağlamak için şehir genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 11 ilçemizin tamamında trafik levha ve işaretçilerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Türkoğlu ilçemizdeki çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından sırasıyla diğer ilçelerimizde de bakım, onarım ve yenileme uygulamalarına başlayacağız. Sorumluluk sahamızda ulaşımda meydana gelebilecek her hangi bir aksamaya mahal vermemek için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.