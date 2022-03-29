Yolcu taşımacılığı ücretlerine zam geldi

Elbistan-Kahramanmaraş arası yolcu ücretlerinin 50 liradan 65 liraya yükseldiğini belirten Başkan Şahin, 30 kırsal mahalle ve ilçe merkezi arasındaki taşımacılığa da 2 ila 5 lira arasında değişen oranlarda zam yapıldığını söyledi.

Başta akaryakıt olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışın, yolcu taşımacılığında zammı kaçınılmaz hale getirdiğini ifade eden Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Yolcu taşıma ücretlerindeki artışla birlikte Elbistan-Kahramanmaraş arası 50 liradan 65 liraya yükselmiştir. Elbistan-Afşin ile Elbistan-Ekinözü arası 15 liradan 20 liraya, Elbistan-Nurhak arası da 20 liradan 25 liraya çıkarılmıştır” dedi.

İlçe merkezi ile kırsal mahalleler arasında yolcu taşımacılığının de zamlardan etkilendiğinin bilgisini veren Başkan Şahin, “Yeni fiyatlarla birlikte Elbistan-Akbayır 12 lira, Elbistan-Ambarcık 10 lira, Elbistan-Atmalıkaşanlı 30 lira, Elbistan-Bakış 14 lira, Elbistan-Çalış 16 lira, Elbistan-Çatova 7 lira, Elbistan-Çiçek 7 lira, Elbistan-Demircilik 12 lira, Elbistan-Doğan 10 lira, Elbistan-Eldelek 10 lira, Elbistan-Geçit 12 lira, Elbistan-Gücük 23 lira, Elbistan-Gümüşdöven 23 lira, Elbistan-Hasanalili 35 lira, Elbistan-Izgın 12 lira, Elbistan-İğde 12 lira, Elbistan-Kalealtı 10 lira, Elbistan-Kantarma 28 lira, Elbistan-Karahasanuşağı 30 lira, Elbistan-Karahüyük 12 lira, Elbistan-Kavaktepe 26 lira, Elbistan-Köseyahya 25 lira, Elbistan-Küçükyapalak 12 lira, Elbistan-Tapkıran 33 lira, Elbistan Tapkırankale 35 lira, Ebistan-Topallı 32 lira, Elbistan-Türkören 13 lira, Elbistan-Yalıntaş 23 lira, Elbistan-Yapraklı 10 lira, Elbistan-Yoğunsöğüt ise 33 lira olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, şehir içi toplu ulaşım ücretlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmediğini sözlerine ekledi.