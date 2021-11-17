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Yola dökülen pancarlar sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Elbistan-Çoğulhan karayolunda bir kamyondan yola dökülen pancarlar, kazaya davetiye çıkarırken seyir halindeki diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.

Yola dökülen pancarlar sürücülere korku dolu anlar yaşattı
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Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasına pancar taşıyan bir kamyonun kasasındaki çadır açıldı. Seyir halindeki kamyonun kasasındaki yüzlerce pancar, Elbistan-Çoğulhan karayoluna saçıldı. Sürücü ise pancarların yola dökülmesine aldırmadan yoluna devam etti. Bu sırada diğer sürücüler ise pancarların araçlarına zarar vermemesi için yol dışına çıkmak zorunda kaldı. Yola saçılan pancarlar kazaya davetiye çıkarırken, tehlike atlatan sürücüler, olayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi.

Elbistan-Çoğulhan karayolunun, araç trafiği açısından oldukça işlek bir güzergah olduğunu belirten vatandaşlar, “Yola düşen pancarlar, araçlara da isabet edebilir. Bu tür durumlarda kaza yaşanması ise kaçınılmaz olur. Gece saatlerinde de yoldaki pancarı son anda gören sürücüler, ani manevra yapmak zorunda kalıyor. Bu şekilde taşımacılık yapanlardan daha dikkatli olmalarını istiyoruz” dediler.

Yola saçılan pancarlar, vatandaşlar tarafından toplanırken jandarma ekipleri de aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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Yola Dökülen Pancarlar Sürücülere Korku Dolu Anlar Yaşattı