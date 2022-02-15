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Yoğun kış koşulları nedeniyle deforme olan yollar onarılıyor

Elbistan Belediyesi yoğun kış koşulları nedeniyle bozulan yolların onarımına başladı. Ekipler, yoğunluk yaşanan caddelerden başlayarak kentin tamamında onarım çalışması yürütecek.

Yoğun kış koşulları nedeniyle deforme olan yollar onarılıyor
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Günler süren kar yağışıyla mücadele sırasında, küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle bozulan bazı yolların onarımı yapılıyor.

Kentteki yoğunluğa göre sıralama yapan Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, genel bir bakım onarım yapacağı belirtildi.

Çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, kent genelinde onarım çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Yılsonu itibarıyla kendi onarım malzemelerini ürettiklerini ve hazırlıklı bir çalışma yürüttüklerini belirten Balta, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Elbistan Belediyesi olarak kış ayına hazırlıklı başlamıştık. Büyük bir aksaklık yaşamadan yaptığımız çalışmaların ardından şimdi de, kış koşulları nedeniyle deforme olan yollarda onarım çalışması yürütüyoruz. Yılsonun da bu günleri ön görerek kendi üretimimiz olan malzemeyi kullanıyoruz. Bu sayede yaklaşık 500 bin lira gibi bir rakam da belediyemizin kasasında kalmış oldu. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını kullanabilmeleri için çalışmalarımızı şehrimizin tamamında yapmak üzere planlamamız hazır” şeklinde konuştu.

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Yoğun Kış Koşulları Nedeniyle Deforme Olan Yollar Onarılıyor