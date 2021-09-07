Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 51’i aşısız

Türk Yoğun Bakım Derneği'nin, Türkiye genelinde 60 merkezden elde edilen verileri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu önderliğinde, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla değerlendirdiği çalışmanın sonuçları açıklandı.

Verilerle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran "952 hastaya ulaştık, 921'inin sonuçları analiz edilerek değerlendirmeye alındı. Buna göre; yoğun bakımlardaki aşısız hasta oranı yüzde 51,4, iki doz Sinovac aşısı yaptıranların oranı ise yüzde 39,4 olarak belirlendi. Üç doz Sinovac ile aşılananların oranı yüzde 1,9, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech ile aşılananlar yüzde 1,1, tek doz Sinovac yüzde 3.4, tek doz BioNTech ise yüzde 2,3 olarak belirlendi. İki doz BioNTech ile aşılananların oranı yüzde 0,5 olarak belirlendi. Aşısız hastalar ve eksik aşılı olanları topladığımızda yüzde 80'i geçtiğini görüyoruz" dedi.

Aşıların etkinliği konusunda bir spekülasyon yaratmanın doğru olmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Demirkıran, "Hangi aşıyı yaptırırsanız yaptırın, aşılar koruyor. Tabii ki, her ülkenin aşı programları revize edilebiliyor duruma göre. İki doz Sinovac aşısıyla yeterince korunduk ama farklı varyantların ortaya çıkması ve aşılamadaki koruyuculuk süresinin yani immünitenin yavaş yavaş düşmesi nedeniyle yeni bir aşılanmaya gereksinimimiz oldu. Bunu Sinovac'la da yapabilirdiniz, BioNTech'le de. Nitekim bizim sonuçlarımızda da üç doz aşılı olanların üçüncü dozu Sinovac ile olsa bile yoğun bakım yatışlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. İki doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech'de de böyle. Aşılanma programında aşı tipinden çok, eksik aşılamayı değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hangi aşıyı olursanız olun ama aşılarınızı tamamlayın” ifadelerini kullandı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül ise, iki doz Sinovac aşısının ardından 2 ay içinde aşının etkisinin yavaş yavaş azaldığını, 4. ayda ise yoğun bakımdaki aşılı hasta sayısının oldukça arttığını dile getirdi.

Doç. Dr. Gül, "Özellikle çift doz Sinovac ile aşılanan kişilerin en azından 4. aydan itibaren rapel dozlarını yani üçüncü dozlarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Diğer önemli bir sonuç da aşısızlar ile çift doz Sinovac'lı hastaları kıyasladığımızda, çift doz aşılı hastaların daha yaşlı, altta yatan hastalığı olan hasta grubu olduğunu görüyoruz. Aşısızlar ise çoğunlukla altta yatan bir hastalığı olmayan, daha çok 50 ila 60 yaş hasta grubunda. 40 yaş altı, 30 yaş altı hastalar da var bunlar arasında” şeklinde konuştu.