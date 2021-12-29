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Yılda 500 bin ton demir çıkarılacak madene onay verildi

Ekinözü ilçesinde, yıllık 500 bin demir üretilmesi planlanan maden ocağı projesine ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Yılda 500 bin ton demir çıkarılacak madene onay verildi
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Özel bir firma tarafından Ekinözü-Göksun-Onikişubat ilçeleri üçgeninde yer alan toplam 19,49 hektarlık alanda yıllık 500 bin ton demir madeni çıkarılması planlanıyor. 1880 hektardan oluşan proje alanında yılda 250 gün üretim yapılması öngörülüyor. Projede 20 kişinin istihdam edileceği öğrenilirken söz konusu proje için iki poligon belirlendi. İlk poligon 17,60 ha, ikinci poligon 1,89 ha’lık alanı kapsayacak. Toplam 19,49 hektarlık alanda yıllık 500 bin ton demir madeni üretilecek. Üretilen demir madeninin 395 bin tonu kırma-eleme tesisine gönderilecek, 105 bin tonu ise pasa depolama alanına gönderilerek üretim faaliyetleri sona erdiğinde ocak rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere depolanacak.

Söz konusu maden projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ÇED gerekli değildir kararı verildi. Bu karar, bakanlığın sitesinde yayımlandı.

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Yılda 500 Bin Ton Demir çıkarılacak Madene Onay Verildi