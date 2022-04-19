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Yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri, iftarda buluştu

Nurhak Kaymakamlığı himayesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri, iftarda buluştu
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Düzenlenen programa Kaymakam Ferhat Gür’ün yanı sıra İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.

Programda; yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Gür, aynı sofrayı ve ekmeği paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.  Çocukların ve ailelerinin ramazan aylarını kutlayan Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, onlara sağlık ve mutluluklar diledi.

Devletin her zaman bu çocukların yanında olduğunun altını çizen Kaymakam Gür, kaymakamlık olarak da desteklerini esirgemeyeceğini sözlerine ekledi.

Yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri de; misafirperverliğinden dolayı Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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