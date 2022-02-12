Yetim anneleri, Elbistan YKM’de meslek öğrenecek

Hayırsever iş insanlarının ve Elbistan Belediyesi’nin katkılarıyla açılan Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi’nde (YKM), yetim annelerinin meslek sahibi olması için özel bir projenin startı verildi. Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanmaya başlayan 1300 çocuğu annesi, merkez bünyesindeki atölyelerde amigurumi bebek ve ahşap boyama kursu açıldı.

‘Üreten kadın güçlü anne’ sloganıyla açılan kurslarla ilgili olarak YKM’den yapılan açıklamada, “Emanetin taşıyıcısı annelerimize hem sosyal ortam oluşturarak yanlarında olmak, hem de tüketen değil üreten, özgüven sahibi, girişimci bireyler olma yolunda meslek edindirme kurslarımız başladı” denildi.