Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Son 15 yılın rakamlarına göre nüfus kaybı 10 bine yaklaştı
Son 15 yılın rakamlarına göre...
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali için düzenlenecek yarışma iptal edildi
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali...
2 gecede 11 farklı adresten hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı
2 gecede 11 farklı adresten...
Milli Mücadele’nin 102.yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
Milli Mücadele’nin 102.yıl dönümü etkinliklerle...
Adına kredi bile çeken dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu
Adına kredi bile çeken dolandırıcıların...
banner191
banner162

Yetim anneleri, Elbistan YKM’de meslek öğrenecek

Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’nde (YKM), yetim annelerine yönelik olarak meslek edindirme kursu açıldı.

Yetim anneleri, Elbistan YKM’de meslek öğrenecek
banner167

Hayırsever iş insanlarının ve Elbistan Belediyesi’nin katkılarıyla açılan Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi’nde (YKM), yetim annelerinin meslek sahibi olması için özel bir projenin startı verildi. Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanmaya başlayan 1300 çocuğu annesi, merkez bünyesindeki atölyelerde amigurumi bebek ve ahşap boyama kursu açıldı.

‘Üreten kadın güçlü anne’ sloganıyla açılan kurslarla ilgili olarak YKM’den yapılan açıklamada, “Emanetin taşıyıcısı annelerimize hem sosyal ortam oluşturarak yanlarında olmak, hem de tüketen değil üreten, özgüven sahibi, girişimci bireyler olma yolunda meslek edindirme kurslarımız başladı” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yetim AnneleriElbistan YKMde Meslek öğrenecek