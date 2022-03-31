Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Halk ekmekte pide ve ekmeğin fiyatı 1 lira olacak
Halk ekmekte pide ve ekmeğin...
Drift atarken MOBESE’ye yakalanan sürücüye 9 bin 875 lira ceza
Drift atarken MOBESE’ye yakalanan sürücüye...
İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası yapılıyor
İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası...
Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta
CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta
banner191
banner162

Yeşilyurt Hz. Hamza Cami ibadete açılıyor

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, caminin 1 Nisan günü Cuma namazında ibadete açılacağını söyledi.

Yeşilyurt Hz. Hamza Cami ibadete açılıyor
banner167

Yaklaşık 3 yıl önce temelini attıkları 600 kişilik camiyi ibadete açmanın sevincini yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, “Hayırseverlerimizin büyük destek ve katkıları ile bugüne geldik. Camimizi, 1 Nisan günü kılınacak Cuma namazı ile ibadete açıyoruz. Camimizde Ramazan boyunca da her sabah namazından sonra mukabele okunacaktır. Tüm mahalle sakinlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Caminin, bazı eksiklikleri olduğunu hatırlatan Başkan Sungur, İlçemizdeki esnaflarımıza yaklaşık 100 bin lira borcumuz var. 50 adet rahle ve 5 adet de klima alınması gerekiyor. Kamera sisteminin kurulması, bahçedeki abdestliğin kaplaması, bahçe girişi kaplama ve kapısı ile 4-6 yaş Kuran kursumuzun ihtiyaçları var. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen az çok demeden camimizin bir an önce bitmesi için gayret gösteren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İnşallah bu eksiklerimizi de yine hayırseverlerimizin katkısı ile en kısa sürede çözeceğiz. Rabbim, yapılan ve yapılacak yardımları kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Hz. Hamza Cami Ibadete Açılıyor