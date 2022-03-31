Yeşilyurt Hz. Hamza Cami ibadete açılıyor

Yaklaşık 3 yıl önce temelini attıkları 600 kişilik camiyi ibadete açmanın sevincini yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, “Hayırseverlerimizin büyük destek ve katkıları ile bugüne geldik. Camimizi, 1 Nisan günü kılınacak Cuma namazı ile ibadete açıyoruz. Camimizde Ramazan boyunca da her sabah namazından sonra mukabele okunacaktır. Tüm mahalle sakinlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Caminin, bazı eksiklikleri olduğunu hatırlatan Başkan Sungur, İlçemizdeki esnaflarımıza yaklaşık 100 bin lira borcumuz var. 50 adet rahle ve 5 adet de klima alınması gerekiyor. Kamera sisteminin kurulması, bahçedeki abdestliğin kaplaması, bahçe girişi kaplama ve kapısı ile 4-6 yaş Kuran kursumuzun ihtiyaçları var. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen az çok demeden camimizin bir an önce bitmesi için gayret gösteren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İnşallah bu eksiklerimizi de yine hayırseverlerimizin katkısı ile en kısa sürede çözeceğiz. Rabbim, yapılan ve yapılacak yardımları kabul eylesin” ifadelerini kullandı.