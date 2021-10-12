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Yeniden Refah Partisi’nden muhtarlarla istişare toplantısı

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, sultan korusu mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi’nden muhtarlarla istişare toplantısı
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Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, mahallelerin sorun ve sıkıntıları hakkında ilk ağızdan bilgi almak amacıyla muhtarlarla toplantılar düzenlemeye başladıklarını söyledi.

İstişarenin önemine değinen Başkan Yılmaz, ilk toplantıyı da sultan korusu bölgesindeki mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Muhtarların, önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Doğrudan demokrasiyle temsil edilen muhtarlık görevi, bir kentin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Muhtarlarımız, mahallesindeki halkla devletin birimleri arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Mahallelerinde yaşanan sorunlara birebir tanık olan, çözüme kavuşturmak için çaba sarf eden muhtarların omuzlarındaki yük oldukça ağırdır.

Biz de Yeniden Refah Partisi olarak, demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızla istişareye çok büyük önem veriyoruz. Bu amaçla da muhtarlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinlemek; mahallelerin ihtiyaçlarını ilk ağızdan öğrenip ona göre politikalar geliştirme gayretindeyiz. Toplantılarımızın ilkini sultan korusu mahallelerimizin muhtarları ile gerçekleştirdik. Devamında da diğer mahalle muhtarlarımızla bir araya geleceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, partisinin çalışmaları içerisinde olan ‘Elbistan halkına refah için kapları açıyoruz’ programı hakkında da muhtarlara bilgi verdi.

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Yeniden Refah Partisinden Muhtarlarla Istişare Toplantısı