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Yeni ünitelerle ilgili halkın görüşlerinin alınacağı gün netleşti

Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Afşin Elbistan A Termik Santrali V. ve VI. Ünite İlavesi" projesine ilişkin düzenlenecek olan ancak ertelenen halkın katılımı toplantısının tarihi netlik kazandı.

Yeni ünitelerle ilgili halkın görüşlerinin alınacağı gün netleşti
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Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne 3 milyar 650 milyon liralık yatırımla V. ve VI. ünitelerin yapılması için ÇED süreci başlatılmıştı. Yılda net 4 bin 613 GWh enerji üretimi hedeflenen projenin ekonomik ömrü ise 30 yıl olarak belirlenen projenin inşaatının ise 36 ayda tamamlanması planlanıyor. 688 MWe (2x344 MWe) kurulu güç için, enerji santralinin Akışkan Yataklı Yakma kömür teknolojisine sahip olacağı belirtilirken saatte de 729 ton kömür tüketeceği bildirildi. Planlanan 2 yeni ünitenin işletmeye açılması ile birlikte, tesiste istihdam edilecek personelin büyük bir bölümünün bölge halkından temin edileceği vurgulanırken; inşaat aşamasında 3 bin 500, işletme aşamasındaki ise 800 personel çalışacağı ifade edildi.

ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenlenecek halkın katılımı toplantısı ertelenmişti. Erteleme gerekçesinde ise; yaşanan olumsuz hava koşulları ve proje ile ilgili devam etmekte olan teknik revizyonlar gösterilmişti. Bakanlık, yeni toplantının 27 Nisan’da yapılmasını kararlaştırıldı. 

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