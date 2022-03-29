Yeni güzergahta çalışmalar başladı

Yol açma ve sanat yapılarının inşasına başlanan güzergahta, Ceyhan Nehri üzerine de yeni bir köprü yapılıyor.

Elbistan-Göksun karayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için 2016 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. 54 kilometre uzunluğundaki yol güzergahındaki asfaltlama çalışmalarının bu yılki programının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Elbistan-Göksun karayolunun, Erçene-Ekinözü kavşağı arasındaki bölümünde güzergah değişikliğine gidilmişti. Söz konusu yaklaşık 7 kilometrelik yol, Erçene’den Ekinözü kavşağına kadar yeni güzergaha alınmıştı. Akçırı ve Kabaağaç Mahalleleri’nde her yıl yaşanan ölümlü, yaralanmalı kazaların da önüne geçilmesi hedeflenen güzergah değişikliği kapsamında ilk kazma vuruldu. Yüklenici firma, Erçene-Çağılhan mahalleleri arasındaki bölümde sanat yapıları ve menfez yapımına başladı. Ayrıca iş makineleri de Çağılhan Mahallesi civarından yol yapım çalışmalarının da startını verdi. Dağ yamacından başlatılan çalışmalarda tonlarca hafriyat taşınırken, greyderler de yol açma işlemine devam ediyor.

Çalışmaların bir diğer hummalı bölümü ise Ceyhan Nehri üzerinde sürdürülüyor. Yeni köprünün ayaklarının montajına da başlandı. Nehir yatağının genişletilmesinin ardından köprü ayaklarının inşasında kullanılacak demir kafesler suya indirilecek.

Diğer yandan, Elbistan’ı başta il merkezi olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerine ulaştıran ana hat olan Göksun-Elbistan yolu için 2022 yılı yatırım programında 5 milyon 425 bin TL kaynak aktarılmıştı.