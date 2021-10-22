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Yazar Bilgin, Kitap Fuarı’nda imza günü düzenleyecek

Elbistanlı yazar Arif Bilgin, Kahramanmaraş’ta açılan Kitap ve Kültür Fuarı’nda imza günü düzenleyecek.

Yazar Bilgin, Kitap Fuarı’nda imza günü düzenleyecek
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Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenecek fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) açılıyor. Etkinlikler 31 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Onlarca yayınevinin yer alacağı fuara, Türk edebiyatının birbirinden ünlü yazar ve şairleri de katılacak. Ayrıca etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Elbistanlı yazar Arif Bilgin de, 23-24 Ekim Cumartesi ve Pazar günlerinde Kitap Fuarı çerçevesinde yayımlanan Gül Dağları isimli kitabı için imza günü düzenleyecek.

Yazar Bilgin, kitabını itap imzalatmak üzere gelenlere ücretsiz verecek.

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Yazar BilginKitap Fuarında Imza Günü Düzenleyecek