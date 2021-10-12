Yatırımda en fazla pay tarıma ayrıldı

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 3’üncü dönem 4’üncü toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Koordinasyon Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin yatırımlarında karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konular değerlendirildi.

Toplantıda ilk olarak Vali Coşkun tarafından yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve tutarları ile 2021 yılı ödenekleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Coşkun, şöyle konuştu:

“2021 yılı yatırımlarının 3. dönem sonu gerçekleşmeleriyle ilgili yatırım izleme raporlarını incelediğimizde 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 263 proje üzerinde çalışmaların yürütmektedir. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar 987 milyon 994 bin TL, 2021 yılı ödeneği ise 1 milyar 385 milyon 618 bin TL’dir. Sektörler itibariyle 2021 yılından en fazla yatırım payı 455 milyon 681 bin TL ile tarım sektörü almış, bu sektörü 317 milyon 204 bin TL ödenekle eğitim sektörü izlemiş, 203 milyon 331 bin TL ödenekle de ulaştırma sektörü 3. sırada yer almıştır. 2021 yılı içerisinde yürütülen 263 projeden 28’i tamamlanmış 132’si devam etmekte 34’ü ihale aşamasında 68 projeye ise başlanamamış 1 proje ise tasviye edilmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 386 milyon 777 bin TL tutarında 111 adet yatırımına 285 milyon 429 bin TL ödenek ayrılmıştır. Bunun yanı sıra KASKİ Genel Müdürlüğünce de 400 milyon 109 bin TL tutarında 30 adet yatırım için 207 milyon 448 bin TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı yatırım çalışmalarının son dönemine girmiş bulunuyoruz. Çalışmaların hız kazanarak devam edeceği önümüzdeki süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Toplantı projelerle ilgili değerlendirmelerle devam etti.