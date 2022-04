Yaşlıların iftar sofralarını şenlendirmek için kapı kapı dolaşıyorlar

Her gün 40 ihtiyaç sahibi aileye 3 çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menüyü sıcak sıcak ulaştırmak için kapı kapı gezen esnaflar, yaptıkları çalışmanın amacını, “Hem vefa borcumuzu yerine getiriyoruz, hem veren el ile alan eli buluşturuyoruz hem de gönül alıyoruz” diyerek özetlediler.

Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi’nde dükkan komşusu olan Yusuf Kurnaz ve Emrah Arslan adlı esnaflar, 11 ayın sultanı Ramazan’da, kapılarını çalacak bir dost ve yardım eli bekleyen yaşlıların, iftar soflarını şenlendirmek için harekete geçti. Kurnaz ve Arslan’ın, Ramazan öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrı, hayırseverlerden de karşılık buldu. Hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan menü, iftara dakikalar kala, daha önceden belirlenen ailelerin evlerine sıcak sıcak teslim edilmeye başlandı.

Ramazan’ın, paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten esnaf Yusuf Kurnaz, Ramazan boyunca yaşlılarımızın gönüllerine dokunup hayır dualarına talip olma gayretindeyiz. Yaşlı ve engelli tespit ettiğimiz 40 aileye her gün iftar menüsü ulaştırıyoruz. Yemekleri bizzat biz dağıtıyoruz. Günlük 3 çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü hazırlıyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Her kapı çaldığımızda bu hayra vesile olanlara ve bizlere edilen dualar şevkimizi arttırıyor. Bu kapıların arkasında ve evlerin içerisinde kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen insanlara umut olmanın verdiği hazzın tarifi imkansız. Her seferinde ellerini açıp ‘Allah razı olsun oğlum’ cümlesi ile bizleri uğurlayan yaşlılarımız için ne yapsak azdır. Biz, alan el ile veren el arasında köprüyüz. Bu hayrın gerçek sahipleri, isimlerini kimsenin bilmediği iyiliksever insanımızdır. Allah, hepsinden razı olsun. Bu hizmette bende varım bende destek olmak istiyorum diyenler varsa bizimle iletişime geçebilirler” ifadelerini kullandı.

Emrah Arslan adlı esnaf ise, Bu Ramazan’da da ‘kazancımız; Allah için verdiğimizdir’ düsturuyla kentimizin dört bir yanında gerçek muhtaçlara ulaşmak için kapıları çalıyoruz. Hayırseverlerimizin gönlünden kopanı, sevgiyle harmanlayıp öğün haline getiriyoruz. 3 kap yemekle aslında karınları doyurmuyoruz, kalpleri bir ve yakın eyliyoruz. Kimsesiz, yaşlı ve muhtaç ailelerimize yalnız olmadıklarını hissettirme gayretindeyiz.

Tabi bu bir gönül işi. Bu kervanda asıl pay hayırda yarışanların. Biz, emaneti gerçek sahibine iletmekle mesulüz. İnşallah Ramazan ayı boyunca bu hayrı devam ettireceğiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.