Yaşlı çifti sobadan sızan gaz ayırdı

Afşin ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kalan yaşlı kadın hayatını kaybederken baygın halde bulunan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, merkezdeki Alparslan Mahallesi’nde yaşayan Durdu ile eşi Emiş Karaağaç’a ulaşamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın haldeki eşi Durdu Karaağaç ise ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaağaç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.