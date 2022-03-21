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Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 ölü

Elbistan’da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybederken durumu ağır olan eşi ise hastanede tedavi altına alındı.

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 ölü
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Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Altay Sokak’taki tek katlı evde yaşayan 77 yaşındaki Hasan ve 81 yaşındaki Ayşe Bulut çiftinden haber alamayan yakınları, komşularına ulaşarak yaşlı çifti kontrol etmesini istedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde bulurken kocasının ise güçlükle nefes aldığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayşe Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan koca Hasan Bulut ise, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kalarak zehirlendikleri yönünde bulgulara ulaşıldı.

Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken; yaşlı çiftin ilçeye bağlı Kalaycık Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

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Yaşlı çift Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi: 1 ölü