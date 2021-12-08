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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Elbistan’a bağlı Sevdilli Mahallesi’nde 74 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen yaşlı adamın kesin ölüm sebebi, otopside ortaya çıkacak.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Alınan bilgilere göre, mahallenin Han mezrasında yalnız yaşayan 74 yaşındaki Salman Zerre’den bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittiklerinde yaşlı adamı evinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine mezraya jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zerre’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zerre’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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