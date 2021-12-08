Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre, mahallenin Han mezrasında yalnız yaşayan 74 yaşındaki Salman Zerre’den bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittiklerinde yaşlı adamı evinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine mezraya jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zerre’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zerre’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.