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Yasa dışı olarak avlanan 6 şahsa 15 bin lira ceza

Elbistan’da kuralları hiçe sayarak avlanırken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekiplerince yakalanan 6 şahsa, toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Yasa dışı olarak avlanan 6 şahsa 15 bin lira ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

DKMP ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarında, 2 şahsın solucanla tuzak kurup yasa dışı olarak keklik avladığını belirledi. Yine 2 şahsın da belgesiz şekilde avlandığını tespit eden DKMP ekipleri, başka bir bölgede de 1 şahsı da av günleri dışında avlanırken yakaladı. DKMP ekipleri, son olarak bir şahsın da ava kapalı bölgede avlandığını tespit etti. Şahısların, yasa dışı avda kullandıkları tüfek ve diğer malzemelere, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

6 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplamda 15 bin lira dairi para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin, yaban hayatının sürekliliği için av koruma ve kontrollerine 7 gün 24 saat esasına göre sürdüreceği belirtildi.

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Yasa Dışı Olarak Avlanan 6 şahsa 15 Bin Lira Ceza