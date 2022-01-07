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Yasa dışı keklik avına 10 bin lira ceza

Elbistan’da yasa dışı olarak keklik avlarken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerine yakalanan 4 şahsa 10 bin liraya yakın idari para cezası kesilirken kaçak avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.

Yasa dışı keklik avına 10 bin lira ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Başta Elbistan olmak üzere sorumluluk sahasında kalan Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin kırsal bölgelerini karış karış takip eden DKMP ekipleri, kaçak avcıları da adım adım takip ediyor.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, yaban hayatının devamlılığı açısından önem arz eden denetimlerinde 2 kişiyi daha yakaladı. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi kırsalındaki av koruma ve kontrol faaliyetinde 4 şahsın yasa dışı olarak keklik avladığını tespit etti. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 10 bin lira idari para cezası kesildi. Şahısların avladığı 1 adet çil keklik ile avda kullandıkları 2 tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin, bu yöndeki denetim ve faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceğinin altı çizildi.

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Yasa Dışı Keklik Avına 10 Bin Lira Ceza