Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Göksun-Tekir arasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Göksun-Tekir arasında kilometrelerce araç kuyruğu...
Elbistan’da henüz 19 bin kişinin yaptırdığı hatırlatma dozunda süre değişti
Elbistan’da henüz 19 bin kişinin...
Kılıçdaroğlu: “Maraş, iki büyük Maraş olacak”
Kılıçdaroğlu: “Maraş, iki büyük Maraş...
Elbistan çiftçisine 11 milyon lira kuraklık desteği
Elbistan çiftçisine 11 milyon lira...
Öğrencilere bot ve mont hediyesi
Öğrencilere bot ve mont hediyesi
banner191
banner162

Yarışma heyecanı joker hakkını unutturdu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan Ekinözülü avukat, yarışma heyecanına yenik düşünce joker hakkını unuttu.

Yarışma heyecanı joker hakkını unutturdu!
banner167

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın bu haftaki bölümündeki yarışmacılarından birisi Ekinözü ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı stajyer avukat Mustafa Polat. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra stajyer avukatlık yapan Polat, 7.soruya kadar seyirci ve telefon jokerini kullandı.

Polat, 30 bin lira değerindeki Şampiyonlar Ligi ile ilgili 2.baraj sorusuna yanlış cevap verdi. Polat’ın yanlış cevabının ardından sunucu İmirzalıoğlu, 1 joker hakkının daha olduğunu hatırlattı.

İmirzalıoğlu’nun uyarısı ile 3 joker hakkını kullanmadığını anımsayan Mustafa Polat, “Bitmemiş miydi?  Heyecandan unuttum. 3 jokerimi de kullandım sandım. Unuttum sağlık olsun. Önemli olan para değildi. Sizleri görmek de değerliydi. Hakkımızda hayırlısı” dedi.

7.soruda elenen Polat, 2 bin lira para ödülü ile uğurlandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yarışma Heyecanı Joker Hakkını Unutturdu