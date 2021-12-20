Yarışma heyecanı joker hakkını unutturdu!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın bu haftaki bölümündeki yarışmacılarından birisi Ekinözü ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı stajyer avukat Mustafa Polat. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra stajyer avukatlık yapan Polat, 7.soruya kadar seyirci ve telefon jokerini kullandı.

Polat, 30 bin lira değerindeki Şampiyonlar Ligi ile ilgili 2.baraj sorusuna yanlış cevap verdi. Polat’ın yanlış cevabının ardından sunucu İmirzalıoğlu, 1 joker hakkının daha olduğunu hatırlattı.

İmirzalıoğlu’nun uyarısı ile 3 joker hakkını kullanmadığını anımsayan Mustafa Polat, “Bitmemiş miydi? Heyecandan unuttum. 3 jokerimi de kullandım sandım. Unuttum sağlık olsun. Önemli olan para değildi. Sizleri görmek de değerliydi. Hakkımızda hayırlısı” dedi.

7.soruda elenen Polat, 2 bin lira para ödülü ile uğurlandı.