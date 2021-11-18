Yardımcıoğlu: “Türk Lirası para olma özelliğini kaybediyor!”

Döviz krizinin derinleşmesiyle halkın daha da fakirleşeceğine işaret eden Yardımcıoğlu, hükümetin akademide sadece teorik olarak yer alan ancak uygulamada bir karşılığı olmayan bir hipotez test ettiğini belirtti.

Faizlerin aşağı doğru çekilme hamlesinin deli bir enflasyonu ortaya çıkarttığını dile getiren BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Faiz indirimi yapılırsa dolar kurunu dizginlemek imkânsız hale gelecek Yüksek enflasyon değil deli bir enflasyon oluşacak ki işler daha zor hale gelecek” uyarısında bulundu.

Yardımcıoğlu, “Bu kriz domino etkisi yaratacak. Sadece ekonomik değil Toplumsal huzurun iç kargaşanın önünü de açacak. Döviz krizi derinleştikçe halk daha da fakirleşecek. Mega enflasyonun önü açılıyor. Faiz indirimi ile malları değerlenen zenginler daha zengin, fakirlerde daha fakir olacak. İngiltere’de meydana gelen kriz gibi bir zaman gelecek eldeki mal da para etmeyecek. Daha da önemlisi sosyal yıkımlar, ailede büyük çatlaklar oluşacak. Faize karşıyım ve indirilmesini hep istedim ama şimdi değil. Ateşe benzin dökmeyin” dedi.

Hükümetin, faiz-sebep-enflasyon sonuç gibi akademide sadece teorik olarak yer alan ancak uygulamada bir karşılığı olmayan bir hipotez test ettiğine vurgu yapan Yardımcıoğlu, şöyle konuştu:

“Dolar yükseliyor ne diyorsunuz sorusunun cevabı, ‘Suriye’de YPG’ye gereken cevabı vereceğiz’ değildir arkadaş! Hangi danışman bu teoriyi toplum üzerinde ispatlamaya çalışıyor, anlam veremiyorum. Faiz-sebep-enflasyon sonuç gibi akademide sadece teorik olarak yer alan uygulamada bir karşılığı olmayan bir hipotez test ediliyor. Bu ülke laboratuar değildir. Bu millet de deney faresi değildir. Lütfen bu ülkenin insanına bunu yapmayın! Vatandaş, düğününde bir gram altın takamaz hale geldi.”