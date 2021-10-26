Yardımcıoğlu: “Asgari ücret açlık sınırının altında olmamalı”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bağımsız ve tarafsız bir şekilde veri toplamaktan uzaklaştığına ve inandırıcılığını yitirdiğine vurgu yapan Yardımcıoğlu, hükümetin de bu suni rakamlarla, “Çok iyi ve uçan ekonomi” algısı yaptığını belirtti.

Ekonomiyi idare edenlerin, kötü yönetimin faturasını her defasında küresel oyunlara ve ekonomik krizlere kestiğini ifade eden Yardımcıoğlu, ülke ekonomisindeki dalgalanmalarda küresel ekonomik krizin etkisinin olduğunu ancak aslan payının ve sorumluluğun da ekonomiyi idare edenlerde olduğunu söyledi. Kötü ekonomi idaresinin ve inatla alınan yanlış kararların, ekonomiye çok ciddi darbe vurduğunu aktaran Yardımcıoğlu, “Maaşlı çalışanlar için enflasyon can yakacak. Bu huzursuzluk da sandığa yansıyacak. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. TÜİK’in makyajlı rakamları ile zam yapmak çözüm değildir” dedi.

Ülkelerin paralarının değeriyle ülkedeki üretim arasında doğrudan ilişki olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Türk Lirasındaki değer kaybının da ülke ekonomisindeki üretimin yeriyle ilgili olduğunu kaydetti.

Yardımcıoğlu şöyle konuştu:

“Bir ülkenin parasının değer kazanabilmesi, o paranın dünyada kabul görmesi ile ilgili bir şey. Bir paranın dünyada kabul görebilmesi için o parayı basan devletin üreten bir devlet, üreten bir millet, üreten bir sanayi olması lazım. Üreten ülkelerin parası değer kazanır. Bir ülkenin parasının değer kazanabilmesi, bu ülkenin ordusunun kuvvetli olmasından, devletin kuvvetli olmasından, ekonomisinin kuvvetli olmasından geçer.

Bizim ülkemiz üretmiyor mu? Üretiyor ama demek ki gerçek anlamda paraya değer katacak olan şeyleri ürettiğini söyleyemiyoruz ki bugün paramız değer kaybediyor. Elbette dünyanın içerisinde bulunduğu bir enerji krizi var. Dünyanın içerisinde bulunduğu bir pandemi krizi var. Dünyanın içerisinde bulunduğu yeni paradigma doğrultusunda birtakım girişimler ve değişimler söz konusu. Elbette ki bu durumu doğru okuyabilmek lazım. İyi yönetilemeyen birtakım krizler de söz konusu. Yarınlara baktığımızda bu maliyet artışları, fiyat artışlarını da beraberinde getirecek. Maaşlı çalışanlar için bu durum can yakacak. Bu huzursuzluk da sandığa yansıyacak. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. TÜİK’in makyajlı rakamları ile zam yapmak çözüm değildir. Hayatın gerçeklerinden hareketle insanlara çözüm sunmak gerekli.”

“BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, asgari ücretle ilgili de, “Ülkede çeşitli sendika kurum ve kuruluşlar tarafından bir açlık ve fakirlik sınırı belirlenir. Bugün asgari ücret dediğimiz rakamlara baktığımızda açlık sınırının altındaki bir rakama denk geliyor. 4-5 kişilik bir aile için açlık sınırının altındaki bir rakamla karşı karşıyayız. İnsani yaşamın devam ettirilmesi noktasında açlık sınırının altındaki rakamları doğru bulmuyoruz. İnsani şartlarda devam edilebilecek bir standart istiyoruz” ifadelerini kullandı.