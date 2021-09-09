Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

Yaralı yaban keçisine jandarmadan şefkat eli

Ekinözü ilçesinde devriye görevini yapan jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisine şefkat eli uzandı.

Yaralı yaban keçisine jandarmadan şefkat eli
banner167

Alınan bilgiye göre; Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi kırsalındaki rutin devriye görevi esnasında arazideki yaban keçisini fark etti. Hayvanı kontrol eden jandarma ekipleri, yaban keçisinin yaralı olduğunu görünce hemen ilk müdahaleyi yaptı. Araca alınan yaban keçisi, karakola götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçen jandarma ekipleri, yaralı yaban keçisinin tedavisi için destek istedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerince teslim alınan yaban keçisinin tedavisine başlandı.

Yaban keçisinin, tedavi sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yaralı Yaban Keçisine Jandarmadan şefkat Eli