Yaralı yaban keçisine jandarmadan şefkat eli

Alınan bilgiye göre; Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi kırsalındaki rutin devriye görevi esnasında arazideki yaban keçisini fark etti. Hayvanı kontrol eden jandarma ekipleri, yaban keçisinin yaralı olduğunu görünce hemen ilk müdahaleyi yaptı. Araca alınan yaban keçisi, karakola götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçen jandarma ekipleri, yaralı yaban keçisinin tedavisi için destek istedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerince teslim alınan yaban keçisinin tedavisine başlandı.

Yaban keçisinin, tedavi sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.