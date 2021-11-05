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Yapraklı Ortaokulu öğrencilerinden TÜBİTAK 4006 Fuarı

Elbistan’da, Yapraklı Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan projelerin yer aldığı ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı.

Yapraklı Ortaokulu öğrencilerinden TÜBİTAK 4006 Fuarı
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4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Yapraklı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Acer ve diğer okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kurdele kesimi sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan 13 projenin bulunduğu stantları okul müdürü Ömer Eren ve katılımcılarla birlikte tek tek gezen Şube Müdürü Yahya Acer, projenin amacı, hedefi ve faydaları hakkında bilgi aldı.

Fuar sonrasında değerlendirme yapan Acer, projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Acer, TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen fuarların öğrencilerde bilimsel farkındalığı arttırdığını ve kendilerini geliştirmek için önemli bir basamak olduğunu söyledi.

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Yapraklı Ortaokulu öğrencilerinden TÜBİTAK 4006 Fuarı