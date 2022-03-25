Yanılmaz: “AK Parti, 2023 seçimlerini açık ara kazanacak”

Yanılmaz, Elbistan’ın da; Kahramanmaraş’ın ilçeleri arasında en yüksek oy oranını yakalayacağına inandığına işaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Elbistan’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Yanılmaz’ın ilk durağı Elbistan Belediyesi oldu. Yanılmaz, burada Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri ve personeller tarafından karşılandı.

Karşılama sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün makamına geçen Yanılmaz, Başkan Gürbüz’den kısa bir brifing aldı.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın tarihi ve kültürel yapısı ile ilçedeki ekonomik durum ve belediyenin hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Türkiye'deki 805 AK Partili belediyenin daha başarılı olması ve vatandaşa daha çok hizmet edilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Şehirlere, vatandaşlara hizmet etmenin en asli ve öncelikli görevlerinin olduğunu belirten Yanılmaz, yerel yönetimlerdeki idollerinin ve öncülerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti'nin güçlü bir teşkilata sahip olduğunu ifade eden Yanılmaz, "Biz çok güçlü bir teşkilatız. 11 buçuk milyon üyesi olan güçlü bir teşkilatız. 11 buçuk milyon birçok devletin nüfusundan daha fazla ve gençlik teşkilatlarımızdaki üye sayımız birçok devletin nüfusundan daha fazla” diye konuştu.

Elbistan’ın, devlet yönetme kültürünün yüz yıllardır devam ettiği bir şehir olduğunu hatırlatan Yanılmaz, şöyle devam etti:

“Elbistanlı olmak bir şanstır. Bu şansı değerlendirmek de çok çalışmaktır. Vatandaş memnuniyetini esas alarak bir hizmet kervanı yürüttük. Sosyal belediyeciliği anlayışının bir tık ötesine geçerek yatırım belediyeciliği yapmaya başladık. Elbistan’ın marka şehir olması için anlayışı ortaya koymak lazım. Belediye başkanlarımızın, şehrin ekonomisiyle de ilgilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı Mehmet Başkan gibi üretimle, ihracatla, yatırımla ilgilenmeli ve şehre katma değer katmalıdır. Mehmet Başkanımız da bunu yakından biliyor.

Şimdi, gönül belediyeciliği noktasında en zirveyi yakalayacağız inşallah. Önümüzde 2023 seçimleri var. Bizim yapmış olduğumuz hizmetlerle, çalışmalarla, gönüllere giren samimi duygularımızla 2023 seçimlerinde AK Parti açık ara bir farkla ülkeyi yönetmeye devam edecektir. 20 yıllık AK Parti iktidarında hayallerin alamayacağı yatırımlar yapıldı. Vatandaşımıza birebir dokunan hizmetler yapıldı. Türkiye, bugün dünyada diğer ülkelerin baktığında kıskandığı bir ülke konumuna geldi. Milletini, vatanını seven ve milleti ve vatanı için yeri geldiğinde canını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız var.

2023 seçimlerinde bir 5 yıl daha ülkemize, milletimize hizmet etme noktasında en yüksek oyu alarak inşallah noktayı koymuş olacağız. Elbistan’da belediyemizin yapmış olduğu güzel çalışmalar, teşkilatlarımızın çalışmaları 2023’e giden yolu rahatlatacak. 2023’te Elbistan, Kahramanmaraş’ın ilçeleri arasında en yüksek oy oranını yakalamış bir ilçe olarak kendisiyle gurur duyacak.”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, belediye ziyaretinin ardından diğer programlarına geçti.