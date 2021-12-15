Yalnız yaşayan işçi evinde ölü bulundu

Alınan bilgi ve iddialara göre; ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi Yarış Sokak’taki evinde yalnız yaşayan 49 yaşındaki Eyüp Akkaya’dan 3 gündür haber alamayan yakınları ikamete gitti. Yakınları, Akkaya’yı evde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Akkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkaya’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Akkaya’nın kesin ölüm sebebinin, otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtilirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.