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Yakılan mısır tarlaları kenti dumana boğuyor

Elbistan’da hasat sonrasında mısır tarlalarının yakılması sonucu ortaya çıkan yoğun duman gökyüzünü kaplarken biçilmemiş tarlalar için de ciddi risk doğuruyor.

Yakılan mısır tarlaları kenti dumana boğuyor
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Elbistan’da cin mısırı hasadı devam ediyor. Bazı çiftçiler ise; tüm uyarılara rağmen tarla sürümünü kolaylaştırdığı gerekçesi ile kalan biçim sonrasında kalan mısır saplarını yakıyor. Mısır bitkisinin derin kök yapısı nedeniyle yangın toprak altında birkaç gün devam ettiği için duman ve külün etkisi uzun süre hissediliyor.

Özellikle şehir merkezine yakın bölgelerde gökyüzü dumana boğulurken nefes almak da güçleşiyor. Kırsal mahallelerde tarlalardan yükselen alevlerin evlerine ulaşacağından endişe eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istiyor. Ovanın nereyse tamamındaki mısır tarlalarında gün boyu süren yangınlar, hasat edilmeyi bekleyen tarlaları da tehdit ediyor. Yoğun duman, özelikle de karayollarında sürücülerin can ve mal güvenliğini de tehlikeye atıyor. Görüş mesafesinin iyice düşmesi, kazalara da davetiye çıkarıyor.

Yetkililer ise çiftçileri bir kez daha uyararak anız yakılmasının toprak, doğa ve insan yaşamına çok ciddi zarar verdiğini hatırlatıyorlar.

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Yakılan Mısır Tarlaları Kenti Dumana Boğuyor