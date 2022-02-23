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Yağma suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, bir evde zorla tuttukları şahsın para ve cep telefonunu aldıktan sonra aracını da üzerlerine geçirmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Yağma suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgilere göre, H.O. adlı vatandaş, bazı şahıslarca bir evde tutulduğunu, telefon ve cüzdanının alındığını, banka hesabından 1500 TL paranın çekildiğini ve kendisine ait aracın da zorla devrinin alınmak istendiği gerekçesi ile emniyete başvurdu. H.O.’nun verdiği bilgiler ışığında çalışmalara başlayan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise, alüminyum folyoya sarılı 3 paket narkotik madde, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tüfek ile silahlara ait 47 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 2 şüpheli, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile salıverildi.

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Yağma Suçlamasıyla 2 şüpheli Tutuklandı