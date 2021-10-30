Yağışlı hava yeni haftada da sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı son hava tahminlerine göre, yurdun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Elbistan ise yeni haftaya sağanak yağışla başlayacak. Son iki günü bulutlu geçiren ve kısa süreli de olsa yağışın görüldüğü Elbistan’da sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlı hava, hafta ortasından itibaren yerini tekrar güneşe bırakacak. Elbistan’da gündüz sıcaklıkları 18-20 derece, gece sıcaklıkları ise 3 ila 5 derece arasında seyredecek.