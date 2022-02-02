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Yağışlarda şehrin gözü kulağı oldular

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trafik Yönetim Merkezi, şehir genelinde 250 kamera ve 11 video mesaj sistemiyle trafik akışını kontrol ediyor.

Yağışlarda şehrin gözü kulağı oldular
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık iki haftadır şehri etkisi altına alan yağışlarla mücadele kapsamında mesai mefhumu dinlemeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şehir genelinde ana arterlerde, bulvarlarda, kavşaklarda, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürürken yolların durumu da Trafik Yönetim Merkezi tarafından an be an takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi, 11 ilçede 150 farklı noktada bulunan toplamda 250 kamerayla şehirdeki trafik akışını anık kontrol ediyor. Sahadaki ekipler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’yle koordineli çalışan merkez, farklı noktalarında bulunan kamera ve video mesaj sistemiyle trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı yaya ve sürücülere uyarılarda da bulunuyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Trafik Yönetim Merkezimiz saha ekiplerimiz ve ilgili kurumlarla entegre bir şekilde hareket ediyor. 11 ilçede bulunan 250 kamerayla ana arterler anlık takip ediliyor. Trafik Yönetim Merkezi’nden yapılan tespitler saha ekiplerine iletilerek ulaşımda oluşabilecek aksamaların önüne geçiliyor. Vatandaşlarımızın ana arterler üzerindeki led ekranlardan yapılan uyarıları dikkate almaları, ulaşımda herhangi bir aksamamanın yaşanmaması için büyük önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

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Yağışlarda şehrin Gözü Kulağı Oldular