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Yabancı gelinde ilk sırayı Suriyeliler aldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yayımladığı 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, ülkedeki yabancı gelinler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı.

Yabancı gelinde ilk sırayı Suriyeliler aldı
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İstatistiklere göre, Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710'a, boşanan çiftlerin sayısı ise 174 bin 85'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2020'ye göre yüzde 15,02 artarak 561 bin 710'a çıktı. Kaba evlenme hızı binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,07 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,9'u ise 6-10 yılında gerçekleşti.

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,27 ile Kilis'te görüldü. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu.

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,04 ile İzmir oldu. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu.

Yabancı gelinlerin sayısı 2021'de 23 bin 687 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 4,2'sini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlılar ve yüzde 9,8 ile Özbekler izledi.

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Yabancı Gelinde Ilk Sırayı Suriyeliler Aldı