Yaban hayvanları için seferber oldular

Bu yıl üçüncüsünü şehit özel harekat polisi İsrafil Kargı’nın adına düzenleyecekleri kampanya ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, yaban yaşamına destek olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Tüm ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek kampanyaya katılmaya çağırdıklarını belirten Başkan Başaran, “2 yıldır, yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 15 ton yem bıraktık. Bu yıl da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz programımızı şehidimiz İsrafil Kargı adına gerçekleştirme kararı aldık. Yaban hayvanları için başlattığımız kampanya, toplumun hemen her kesiminden büyük destek görüyor. DAKUD ve DKMP Elbistan Şefliği ile birlikte yaptığımız bu çalışmada toplanan yemleri, 13 Şubat Pazar günü Elbistan’daki avlaklarda hayvanların kolay ulaşabilecekleri noktalara bırakacağız” dedi.

Başaran, “Bu anlamlı kampanyaya katılarak yaban yaşamına el uzatmak isteyen tüm hemşerilerimizi 13 Şubat Pazar günü bekliyoruz. Sabah saat 09.00’da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda çay ve simit ikramımız olacak. Saat 10.00’da da DKMP Elbistan Şefliği önünden yemleri araçlarımıza yükleyerek Sevdilli, Günaltı ve Dervişçimli Mahallesi’ne hareket edeceğiz. Bütün araçların rahatlıkla ulaşabileceği bir güzergah belirledik. Programın ardından Günaltı köy konağında yemek ikramımız olacak” şeklinde konuştu.