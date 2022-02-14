Yaban hayatına 2,5 ton yem desteği

Çetin kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince şehit özel harekat polisi İsrafil Kargı anısına ‘doğaya destek’ projesi başlatıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje kapsamında yonca, mısır, ayçiçeği ve hububattan oluşan 2,5 ton yem malzemesi toplandı. Toplanan yonca, mısır ve buğday gibi yemler, 4x4 arazi araçları ile DKMP Elbistan Şefliği’nden alınarak yemlemenin yapılacağı dağlık bölgelere taşındı. Çok sayıda doğaseverin katıldığı yemleme çalışmasında Günaltı, Dervişçimli ve Sevdilli mahallelerinin çevresindeki bölgelere bırakıldı. Katılımcılar, kilolarca ağırlıktaki saman ve yonca balyalarını sırtlarında taşıyarak yaban hayvanlarının geçiş noktalarına bıraktı. Etkinlik sonucunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Projenin üçüncü ayağını şehit özel harekat polisi İsrafil Kargı’nın adına düzenlediklerini belirten Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, yaban hayatının da insan yaşamının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Doğal yaşamın sürekliliğine katkı sunma adına 3 yıldır bu çalışmada seve seve yer aldıklarını bildiren Başaran, “Birçok kesimin desteğini alarak bu yıl 2,5 ton gibi bir yem bıraktık. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, kamu kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız bu kampanya için seferber oldu. Bu dağlarda yaşayan hayvanlar, dünyamızın önemli bir parçası. Biz de onların nesillerini koruma adına bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan ve kampanyamıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Hz. Ömer’in “Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler” şeklindeki sözünü hatırlatarak, “Yaban hayatının devamı ve hayvanlarımızın bulundukları habitatlarda beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla buradayız. Tüm yaban hayatının devamına katkı sunmak bizler için çok anlamlı bir duygu. Bu çalışmada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, projenin önemine değinerek, böyle anlamlı bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefi Tanju Polat ise, kurum olarak ülke çapında yemleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurguladı.

DKMP’nin, başta Elbistan olmak üzere Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de yaptığı yemlemenin bir amacının da hayvanları habitatlarında tutmak olduğunu anlatan Polat, “Kurumumuz, ülke genelinde bu tür faaliyetlere ağırlık veriyor. Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’taki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Kapsamlı bir çalışma ile ağır geçen kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerin önüne geçmek, besin zinciri halkasını korumak, insanlara zarar verebilecek yırtıcıları yerleşim yerlerinden uzak tutmak ve kış döneminde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmaması için sahada yemleme çalışması yapıyoruz” ifadelerini kullandı.