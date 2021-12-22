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Voleybolda il ikincisi oldular

Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi kız voleybol takımı Kahramanmaraş genelinde yapılan turnuvada ikincilik ödülünü kazanan takım oldu.

Voleybolda il ikincisi oldular
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Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, ilçe birinciliğinin ardından il birinciliği için düzenlenen turnuvaya katıldı. Rakiplerini yenerek finale kalan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, Türkoğlu Anadolu Lisesi ile karşılaştı. İl birincisinin belirleneceği maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen setleri 2/2 yapmayı başarsa da 3. sette 15-11 kaybeden genç voleybolcular, bu sonuçla il ikinciliği elde etti.

Okul müdürü Yaşar Özkara, yaptığı değerlendirmede, “Emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimiz Ahmet Koca ve M. Güngör İlkpınar başta olmak üzere takımımızda yer alarak canla başla mücadele edip tüm seyredenlerin zevk aldığı bir final maçı ortaya çıkaran öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

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Voleybolda Il Ikincisi Oldular