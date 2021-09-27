Vergi borcu olanlara yapılandırma hatırlatması

Mükelleflerden yeni yapılandırma kanunundan yararlanmaları için bir an önce başvuru yapmalarını isteyen Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkan Vekili Aytekin Şimşek, imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinin daha yararlı olacağını vurguladı.

Şimşek: “Bilindiği üzere, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Daha sonra, 27 Ağustos 2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; Kanun kapsamından yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihi olan başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştı. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 1 Kasım 2021 tarihine uzatıldı” dedi.