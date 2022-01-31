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Vatani görevini yaparken hayatını kaybeden askere son görev

Vatani görevini yaptığı birlikte baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden er İsmail Güntekin (21), memleketi Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

Vatani görevini yaparken hayatını kaybeden askere son görev
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Mamak ilçesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Pazarcıklı er İsmail Güntekin, silah arkadaşları tarafından birliğin banyoda baygın halde bulundu. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Güntekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Güntekin'in cenazesi, Pazarcık ilçesine getirildi. Eğrice Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törene; askerin ailesi, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve vatandaşlar katıldı.

2 ay önce askere gittiği belirlenen Güntekin'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Güntekin'in naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Vatani Görevini Yaparken Hayatını Kaybeden Askere Son Görev