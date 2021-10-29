Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Nurhak’ta Cumhuriyetin 98.yılına özel bisiklet turu ve koşusu
Nurhak’ta Cumhuriyetin 98.yılına özel bisiklet...
Cumhuriyetimiz 98 yaşında
Cumhuriyetimiz 98 yaşında
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni...
Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna uğurlandı
Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna...
Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için 415 dönüm arazi tahsisi
Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için...
banner191
banner162

Vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Elbistan’da özellikle emekliler olmak üzere vatandaşları çeşitli bahanelerle ağına düşürmek isteyen dolandırıcılarla ilgili Cuma hutbesinden uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
banner167

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, bazı emekli vatandaşların, kendilerine cep telefonu ile ulaşan ya da mesaj gönderen kimliği belirsiz şahısların ‘idari talep tanzim bedeli ödemeniz var’ diyerek dolandırmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. TDP ekipleri, ilçe merkezindeki çalışmalarına ek olarak Cuma hutbesinden de vatandaşları, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Uyarıda, vali, kaymakam, hakim, savcı, asker, polis ya da kamu görevlisinin vatandaşlardan para veya yardım parası adı altında talepte bulunup banka hesap bilgilerinizi istemeyeceğinin altı çizildi.

Ayrıca, “Son zamanlarda özellikle emekli vatandaşlarımıza yönelik telefonla aramak suretiyle yada mesaj yoluyla İdari talep tanzim bedeli olarak 96 TL ödemeniz var, ödemediğiniz takdirde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır denilip vatandaşlarımız panikle bu bedeli ödemek için bankalara başvurmaktadır. Bu şekilde gelen telefon çağrılarına ve mesajlara itibar edilmemesi ve anında 112 Acil çağrı hattı aranarak yardım istenilmesi önemle rica olunur” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlara Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyarı