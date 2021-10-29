Vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, bazı emekli vatandaşların, kendilerine cep telefonu ile ulaşan ya da mesaj gönderen kimliği belirsiz şahısların ‘idari talep tanzim bedeli ödemeniz var’ diyerek dolandırmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. TDP ekipleri, ilçe merkezindeki çalışmalarına ek olarak Cuma hutbesinden de vatandaşları, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Uyarıda, vali, kaymakam, hakim, savcı, asker, polis ya da kamu görevlisinin vatandaşlardan para veya yardım parası adı altında talepte bulunup banka hesap bilgilerinizi istemeyeceğinin altı çizildi.

Ayrıca, “Son zamanlarda özellikle emekli vatandaşlarımıza yönelik telefonla aramak suretiyle yada mesaj yoluyla İdari talep tanzim bedeli olarak 96 TL ödemeniz var, ödemediğiniz takdirde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır denilip vatandaşlarımız panikle bu bedeli ödemek için bankalara başvurmaktadır. Bu şekilde gelen telefon çağrılarına ve mesajlara itibar edilmemesi ve anında 112 Acil çağrı hattı aranarak yardım istenilmesi önemle rica olunur” denildi.