Vatandaşın gündemi: “İğneden ipliğe artan fiyatlar düşecek mi?

Elbistan’da son birkaç günde kolisi 34 liradan 50 liraya yükselen yumurtayı örnek veren vatandaşlar, “Döviz yükseldi diye dakikada bir etiket değiştirenler şimdi ne yapacak?” sorusunu yönelttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TL mevduatlarına kur düzenlemesini de içeren bir dizi yeni ekonomik paket açıklamasının ardından 18,40’la rekor kıran dolar, yüzde 30’dan fazla değer kaybetti. Gün içinde 11,20 seviyelerine kadar düşen dolar, 12-13 TL bandında hareket etti. Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Elbistan’da da vatandaşlar, döviz ya da altın bozdurmak için kuyumcularla bankaların yolunu tuttu.

Vatandaşlar, dövizdeki gelişmeleri dakika dakikasına izlerken; gündemlerinde ise başta temel gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerdeki zamların ne zaman geri alınacağı var. Temel ihtiyaçlarını kısmak zorunda kalan vatandaşlar, özellikle zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden acil şekilde indirim bekliyor.

Marketleri etiketlerin ‘anlık’ değiştiğini belirten vatandaşlar, “Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelmişti. En büyük bahane ise dövizdeki yükseliş olarak gösteriliyordu. Yumurtanın fiyatı bile 34 liradan 50 liraya çıktı. Döviz yüzde kaç arttı ki yumurtanın fiyatına yüzde 50’ye yakın zam yaptınız. Çay ocağında 1 bardak çay 2 lira olmuş. Ayçiçek yağı altınla yarışıyor. Ekmeğe gelen zammı hiç söylemeye gerek yok. Bu fiyatlarla yaşamaya çalışan halkı düşünmeleri gerek. Dövizin yüzde 30’dan fazla düşmesiyle birlikte en büyük bahaneleri de ortadan kalktı. Demin bir markete gittim, 1 litre sütte 5 kuruş indirim yapmışlar. Yaptığınız zamlar gibi dişe dokunur ve göze gözükür indirim bekliyoruz” şeklinde konuştular.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de; TL’nin döviz karşısında değer kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı. Tedarik zinciri içindeki tüm aktörlerin bu yeni duruma hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Döviz kurundaki düşüşün etkin bir şekilde, son tüketiciye yansıması için talebimizi, beklentimizi ve açık çağrımızı burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum” dedi.

Gözler, gıda başta olmak üzere temel tüketim maddelerindeki indirime çevrilmişken; ilk sevindirici haber akaryakıt sektöründen geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı