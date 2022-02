Vatandaşın gözü KASKİ’den gelecek indirim haberinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı,” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte; temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Bu kararın ardından Eskişehir, Bursa, Samsun, Kilis, Yalova, Çorum ve Kocaeli gibi illerde içme suyundaki katma değer vergisi oranı da yüzde 1’e düşürüldü. Söz konusu illerde alınan indirim kararlarının da şubat ayındaki faturalarda geçerli olacağı ve mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacağı açıklandı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2022 yılı Şubat ayına ait içme suyu tarifesini resmi internet sitesinden açıklamıştı. Ocak 2022’de 38 kuruş zamlanan içme suyunun fiyatı, Şubat ayında da yakın bir rakamda artış yaşamıştı. Yüzde 14’e tekabül eden 34 kuruşluk bu zamla birlikte Elbistan ilçe merkezinde 2,52 ₺ olan içme suyunun m³ fiyatı, KDV hariç 2,86 ₺’ye yükselmişti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KASKİ’nin, içme suyundaki KDV ile ilgili olarak adım atması gerektiğini belirten vatandaşlar, “KASKİ, her aybaşında yeni tarifeleri açıklıyor. Faturalarımız her ay kabarıyor. Son iki ayda içme suyuna 72 kuruş zam geldi. Metreküpü 3 liranın üzerine çıktı. Elektrik ve doğalgaz ile temel gıda fiyatları zaten belimizi büküyor. Birçok belediye, içme suyunda KDV oranını yüzde 1’e düşürmüş durumda. KASKİ’den de bir an önce vatandaş odaklı bu uygulamayı hayata geçirmesini istiyoruz. En azından mart ayında zam değil indirim bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.