Vatandaşın belini büken faturalarda tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi

Elektrik faturalarının iki tarifeye ayrıldığı sistemde, fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapılmıştı. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilowatt saate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilowatt saat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilowatt saatin üstü için ise kilovat saat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

Ocak ayında zamlı tarifeden gelen faturalar ise, vatandaşı adeta ‘elektrik çarpmış’ gibi bir durumla karşı karşıya bırakmıştı. Türkiye’nin hemen hemen tamamında vatandaşlar eski ve yeni faturalarını karşılaştırarak zamlı tarifeyle birlikte katbekat artan meblağlara karşı tepkilerini dile getirmişti. Birçok ilde yüksek gelen faturalar nedeniyle eylemler yapılmıştı.

Vatandaşların şikayet ettiği kademeli elektrik tarifesinde, günlük ortalama 5 kilowatt saat olan tüketim miktarını 7 kilowatt saate çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında; 31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1 Şubat’tan itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.