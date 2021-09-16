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Valilik’ten pozitif vakaların izolasyon süreci ile ilgili yeni karar

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararla, çeşitli sebeplerle başka şehirde bulunan ve burada koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler, taahhütname vererek asıl ikametlerine özel araçlarıyla gidebilecek.

Valilik’ten pozitif vakaların izolasyon süreci ile ilgili yeni karar
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, özellikle asıl ikametlerinin dışındaki şehirlerde bulunurken Covid-19 testi pozitif çıkanların karantina sürelerine ilişkin kararlar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karara göre; çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilere; izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacak) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilebilecek.

Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde karantina altına alınacak ve konaklama bedelleri de izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanacak. Ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanacak. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişiler de konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla izole edilecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemler yapılacak. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak.

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Valilikten Pozitif Vakaların Izolasyon Süreci Ile Ilgili Yeni Karar