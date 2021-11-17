Vali Coşkun’dan şehit kızına doğum günü sürprizi

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Vali Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından, Şehit Özel Harekât Polisi Ömer Faruk Sayıl’ın kızı Şüheda için düzenlenen sürpriz doğum gününe katıldı. Vali Coşkun şehidin kızı Şüheda’nın yeni yaşını kutlayarak kardeşi Zeynep ve ailesiyle birlikte hayırlı ve sağlıklı nice yıllar temennisinde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun daha sonra ise Kıbrıs Gazisi Mahmut Çolak ve Gazi Jandarma Üst Çavuş Recep Cücük’ün aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler esnasında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir süre hasbıhal eden Vali Coşkun, “Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük bir fedakarlık örneği gösteren şehitlerimiz ve gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin en kıymetli simgeleridir. Şehit ve gazilerimizin göstermiş oldukları fedakarlıklar ve cesaret sayesinde bu topraklar bize vatan oldu. Bizler de devlet olarak, milletini canından aziz bilen şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve değerli ailelerinin her daim yanlarında olmaya çalıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimiz ve ailelerine de sağlıklı ve huzurlu bir ömür niyaz ediyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun’a, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.